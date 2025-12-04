Достанич: Изненада ме, че в "Левски" имаше толкова промени за мача с нас

Старши треньорът на "Славия" Ратко Достанич коментира победата с 2:0 над "Левски" в 18-ия кръг на Първа лига. Сърбинът, който е бивш наставник на "сините", бе учуден от това, че колегата му Хулио Веласкес е направил толкова промени в състава си. Така Достанич намекна, че противникът си е платил за подценяването.

"Белите" записаха 11-и пореден мач без поражение във всички турнири, като това бе и петата им поредна победа.

"Стана един хубав. "Левски" е силен отбор и заслужено е на първо място. Това, което се случва в "Славия", е благодарение на работата на футболистите. Всички футболисти се раздават максимално във всяка една тренировка и дават всичко от себе си в мачовете.

"Сините" създават много положения във всеки един мач. Но ние имаме интелигентни футболисти. Не всички са толкова опитни, но имаме и по-опитни и аз съм доволен от всички тях. Изненада ме, че "Левски" направи толкова много промени в състава си.

След силния мач, който направихме днес, сега трябва всички да се върнем на земята. Летим високо, но преди два месеца не беше така. Шампионатът е много труден, но ако продължим да работим така, можем да се надяваме на добри резултати. Сега искаме да се закрепим сред първите шест отбора", заяви треньорът на "белите".