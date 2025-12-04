Веласкес след 0:2 от "Славия": За да са спокойни всички - взех лошо решение

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес защити решението си да направи много ротации в състава си. И все пак испанецът обяви, че ако се търси персонален виновник за загубата от „Славия" то това трябва да е той.

„Ако ви харесва да кажем, че промените са виновни, добре. И 100 пъти да трябваше да повторя решението си, щях да пусна същия състав. Това е футбол, понякога се получава, понякога не. Играем с тези промени от началото на шампионата. Когато се правят много промени и се победи не можем да кажем, че футболистите са феноменални, както и сега, когато загубихме, че не стават. Но играчите ми вдъхнаха доверие с поведението.

Ако бяхме загубили в предните мачове щяхте да кажете, че Алдаир е играл крило. Вкарахме 12 гола и всичко е забравено. Но за да са спокойни всички, лошо треньорско решение. Но още 100 пъти бих го повторил. Имам доверие на 100 процента във всички мои футболисти. Изхождайки от това, че говорим за футбол, ако някой ме пита за мача мога да обясня", започна Веласкес.

„Относно историята не мога да се изкажа. Мога да говоря за днешния мач. Започнахме го добре. Истина е, че последната четвърт на терена ни липсваше острота, но доминирахме. Но разбира се освен да бъдем по-агресивни, трябваше да сме и по-съсредоточени в защита.

Допуснахме колективна грешка при първия гол, беше предотвратим. Това беше ключовият момент в мача. След този гол не успяхме да се върнем в мача и да се реорганизираме. След това допуснахме важна грешка и при втория гол. След това дълго играхме нервно и допускахме неточности. Въпреки всичко това, ако трябва да погледнем обективно, не заслужавахме този резултат.

Допуснахме фрапантни грешки. Ако трябва индивидуално да посочим някой виновник, то това е треньорът. Втората част се получаваше това, че искахме, но не можехме. Опитахме се, но повече на желание и мускули, отколкото да сме добре подредени. Това, което ни липсваше, е да сме добре подредени в атака. В дълъг период влязохме от неточни отигравания, губеше ни се паса.

Но въпреки това създадохме доста положения и можехме обективно погледнато да се върнем в мача с един гол. Заради наши неточности или това, което предложи съперника, не успяхме да вкараме този важен първи гол. Да не забравяме, че съперникът играе добре, организиран е добре, затваря добре пространствата, не стояхме добре.

Липса на концентрация и без да влезем добре в мача. Всичко в крайна сметка се дължи на начина, по който получихме първия и втория гол. Трябва да се поучим, заставам зад моите футболисти, вярвам на всички. Отборът е на първо място и момчетата не са го спечелили на томбола, а се дължи на тяхната работа. Нито спортно-техническият щаб и играчите са феноменални при 7:0, нито сме трагични като загубим. Равновесие и поздравления за победителите", каза още испанският специалист.