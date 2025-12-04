Венци Стефанов: Козата си сака пръч. Не казвам, че Ратко е пръч, но разбира от футбол

Президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов в типичния си стил коментира победата на „белите" с 2:0 срещу "Левски" в мач от 18-ия кръг на Първа лига.

„Славия" преподаваше, "Левски" си записваше. По-точно Ратко преподаваше, а Веласкес пишеше, ако е записвал. Много е емоционална победата. Като биеш ЦСКА и "Левски", човек е най-щастлив.

Тепърва ще виждате по-добри игри от нас. Докъдето искаме можем да стигнем. Защо да не сме в топ 3? Петият кръг имахме една точка, сега виждате, че за няколко кръга натрупахме добър актив. Отборът започна да играе истински футбол и стана здрав, сплотен колектив.

В него намират място най-достойните и най-перспективните. Ще виждате "Славия" в този вид. Искам да поздравя публиката, дано са си извадили заключения. Преди месец врещяха Заги-Маги (феновете на "Славия" бяха недоволни от освобождаването на най-успешния треньор през този век Златомир Загорчич).

Да заповядат сега и нещо да кажат. Баба ми казваше, че и тате може, и бате може, но козата си сака пръч. Не казвам, че Ратко е пръч, но разбира от футбол и може ги научи да играят правилно", заяви Стефанов.