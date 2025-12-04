ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Организаторите на протеста сами го “замърсили”, об...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21850828 www.24chasa.bg

Фланелка на Годой на търг за Любо Пенев

1244
Леандро Годой Снимка: Startphoto.bg

Фланелката, с която Леандро Годой вкара два гола на “Ботев” (Пд) отива на търг в полза на легендарния голмайстор. Той ще стартира в сряда на фейсбук страницата fccska.com и ще приключи идната събота точно в 19,48 часа.

Преди това от петък стартира още един търг за екипа на легендата на волейболния тим на ЦСКА Ивайло Стефанов, който също е с номер 9. Ивайло продължава да играе, въпреки че вече е на 52 години и е в ролята и на помощник- треньор на отбора. Търгът приключва тази събота в 19,48 часа, като средствата също отиват за лечението на Любо.

Приятелите на Пенев, с които той играеше на малки вратички в залата на ДИТ в Драгалевци, също организират благотворителен турнир в негова полза, като таксата за участие е 200 лева, а ще има и кутия за дарения.

От фондация “ЦСКА” обявиха, че са събрани дарения на стойност от над 15 хиляди лева от над 200 дарители за лечението на легендарния нападател. От самата фондация се включват с 30 000 лева, като събирането на средства продължава и всеки ден ще се прави отчет.

Леандро Годой

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Отговори за еврото: Как се контролират цените