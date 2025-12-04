Фланелка на Годой на търг за Любо Пенев

Фланелката, с която Леандро Годой вкара два гола на “Ботев” (Пд) отива на търг в полза на легендарния голмайстор. Той ще стартира в сряда на фейсбук страницата fccska.com и ще приключи идната събота точно в 19,48 часа.

Преди това от петък стартира още един търг за екипа на легендата на волейболния тим на ЦСКА Ивайло Стефанов, който също е с номер 9. Ивайло продължава да играе, въпреки че вече е на 52 години и е в ролята и на помощник- треньор на отбора. Търгът приключва тази събота в 19,48 часа, като средствата също отиват за лечението на Любо.

Приятелите на Пенев, с които той играеше на малки вратички в залата на ДИТ в Драгалевци, също организират благотворителен турнир в негова полза, като таксата за участие е 200 лева, а ще има и кутия за дарения.

От фондация “ЦСКА” обявиха, че са събрани дарения на стойност от над 15 хиляди лева от над 200 дарители за лечението на легендарния нападател. От самата фондация се включват с 30 000 лева, като събирането на средства продължава и всеки ден ще се прави отчет.