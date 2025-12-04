Първо тежко падане в ските за сезона, словенец се заби в мрежите със 100 км/ч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарецът Марко Одермат, носител на световната купа в последните 4 г., спечели първото спускане за сезона, което се проведе в американския курорт Бийвър Крийк.

Той изпревари с 3 десети от секундата американеца Райън Кохран-Сийгъл и с 0,69 секунди норвежеца Адриан Сейерстед, който допълни местата на подиума.

Състезанието бе белязано от първо тежко падане за кампанията.

Рок Ажнох бе превозен от пистата с хеликоптер към болница. Словенецът се заби в предпазните мрежи с над 100 км/ч, а при удара каската му излетя встрани.

За Одермат победата е под номер 48 в световната купа, като той остава и начело в генералното класиране след проведени шест старта. Швейцарецът има 300 точки. Вторе е австриецът Марко Шварц със 166, а трети със 158 точки е Хенрик Кристоферсен от Норвегия.

Следващият старт е в събота отново в Бийвър Крийк, където ще има и супергигантски слалом.