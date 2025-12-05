"Лацио" изхвърли "Милан" от турнира за купата на Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С гол на Матиа Дзакани в 90-ата мин "Лацио" изхвърли "Милан" слез 1:0 у дома от турнира за купата на Италия.

В 1/4-финалите римляните срещат "Болоня".

Актуалният носител на трофей се наложи на своя терен с 2:1 над "Парма".