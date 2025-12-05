"Лацио" изхвърли "Милан" от турнира за купата на Италия

С гол на Матиа Дзакани в 90-ата мин "Лацио" изхвърли "Милан" слез 1:0 у дома от турнира за купата на Италия.
В 1/4-финалите римляните срещат "Болоня".
Актуалният носител на трофей се наложи на своя терен с 2:1 над "Парма".
