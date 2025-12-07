ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Везенков и "Олимпиакос" с пълен актив от 9 победи в Гърция

Александър Везенков Снимка: "Олимпиакос"

Българската звезда от европейски ранг в баскетбола Александър Везенков и неговият "Олимпиакос" записаха победа и в 9-ия кръг на гръцкия шампионат, за да продължат с пълен актив да са на върха в класирането.

Тимът от Пирея се наложи у дома АЕК със (100:93).

Везенков допринесе за успеха с 13 точки, 6 борби и 1 асистенция за 22 минути на терена.

За "Олимпиакос" предстои гостуване на "Барселона" в двубой от Евролигата на 12 декември, а 2 дни по-късно Везенков и съотборниците му ще гостуват на "Перистери" в 10-ия кръг от първенството на Гърция.

