Милена Тодорова и Лора Христова с огромен скок в преследването за световната купа

Огромен скок в преследването на 10 км от първия кръг за световната купа по биатлон, който се провежда в Йостерсунд (Шв), записаха Милена Тодорова и Лора Христова.

За първата той бе от 18 места, а за второто - от 20.

С 2 пропуска в стрелбата потеглилата от 49-а позиция, на която завърши в спринта, завърши 31-а.

Отново с феноменална стрелба - 20 от 20, Лора се премести от 52-о място на 32-о. Съответно двете вземат 10 и 9 точки за генералното класиране. За Милена това са първи точки и тя е 51-а. Лора вече има 27 и е 35-а, а също с толкова след нея е Валентина Димитрова

Тръгналата 24-а в преследването Валя не свали 3 мишени се нареди 46-а.

Победителка стана австрийката Лиза Тереза Хаузер, която бе 4-а в спринта. Тя стреля перфектно, за да изпревари победителката от петък Суви Минкинен с 2,5 сек. Финландката, записала първа победа за родината си 15 г. след великата Кайса Макарайнен, направи 1 пропуск в последната стрелба.

Трета е шведката Анна Магнусон (1).