"Майнц" назначи нов треньор

2016
Урс Фишер Снимка: "Майнц"

Швейцарецът Урс Фишер е новият старши треньор на "Майнц 05", обявиха от германския клуб. Договорът на 59-годишният специалист е до лятото на 2028 г.

Фишер замества уволнения за слаби резултати Бо Хенриксен. Временният треньор Бенямин Хофман води тима при загубата с 0:1 у дома срещу "Борусия" (Мьонхенгладбах) в Бундеслигата преди 2 дни. "Майнц 05" е на дъното в класиране.

Урс Фишер направи име в Германия начело на "Унион" (Берлин) в периода 2018 - 2023 г.

Той първо го вкара в Бундеслигата, а след тона столичани записаха дебют и в Шампионската лига.

Урс Фишер Снимка: "Майнц"

