Ландо Норис шампион във Формула 1 за първи път

Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1. Снимка: Ройтерс

Ландо Норис направи това, което трябваше, за да стане световен шампион във Формула 1 за първи път в кариерата си.

Британецът от "Макларън" започна последното състезание за сезона с аванс от 12 точки пред носителя на 4 поредни титли Макс Верстапен и му бе необходимо да завърши сред първите трима. Точно това се и случи. Единственият по-напечен момент за Норис бе в началото, когато бе изпреварен от австралийския си съотборник Оскар Пиастри и стана трети, като известно време трябваше да внимава за атаките на Шарл Льоклер ("Ферари"). 

Верстапен постигна 8-ата си победа за сезона, но това не стигна и нидерландецът от "Ред Бул" завърши с 421 точки - 2 по-малко от новия шампион. Пиастри трябваше да се задоволи с третото място. В края на август Макс изоставаше със 104 т., а авансът на Оскар пред Ландо бе 34. 

Титлата е първа за "Макларън" при пилотите от 2008 г., когато я спечели Луис Хамилтън. Британският отбор е №1 и при конструкторите.

Това бе последното състезание със системата DRS (подвижно задно крило). От следващия сезон автомобилите ще бъдат съвсем различни. 

Ландо Норис е новият световен шампион във Формула 1. Снимка: Ройтерс

