Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Федерацията ни осигурява премии до 10-о място за европейското по крос кънтри

2392
Девора Аврамова Снимка: instagram.com/shisharkovich_37/

Българска федерация лека атлетика осигурява финансови премии за състезателите, класирали се до десето място на европейското първенство по крос кънтри в Лагоа (Португалия).

Размерът им е еднакъв за всички възрастови групи. Същите премии ще получават и треньорите на спортистите в топ 10.

Премиите са както следва: първо място - 12 000 лева, второ място - 10 000, трето място - 8 000, четвърто място - 7 000, пето място - 6 000, шесто място - 5 000, седмо място - 4 000, осмо място - 3 000, девето място - 2 000, десето място - 1 000 лева.

Решението на Българска федерация лека атлетика цели да насърчи всички възрастови групи в националния отбор и да подчертае ролята на треньорите в подготовката за големи първенства.

България ще бъде представена от общо 12 състезатели в Лагоа на 14 декември.

В индивидуалните стартове ще участват при мъжете Иван Андреев, при жените Девора Аврамова, при младежите до 23 години Станислав Рашков и Александър Божилов, при девойките до 23 години Светлозара Грозданова, при юношите старша възраст Панчо Панчев и при девойките старша възраст Аника Атанасова и Памела Ени.

На смесената щафета са заявени Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мартин Проданов и Мартин Балабанов.

С тима пътуват треньорите Недялко Боруков и Иван Попов.

