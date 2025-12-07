Сестри Стоеви се пускат на турнир в Индия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия), който ще се проведе от 9 до 14 декември.

Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в схемата на двойки жени и ще стартират срещу Напапакорн Тунгкасатан и Хатайтип Миджад (Тайланд).

На единично Стефани Стоева ще играе срещу Тидапрон Клебиесун (Тайланд).

Габриела Стоева и Евгени Панев са заявени на смесени двойки и първите им съперници ще бъдат номер 4 в схемата Ашит Сурия и Амрута Прамутеш (Индия).

Калояна Налбантова също ще участва в надпреварата и в първия кръг ще излезе срещу Ишика Джайсвал (САЩ).