ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21865198 www.24chasa.bg

Сестри Стоеви се пускат на турнир в Индия

2296
Сестри Стоеви

Четирима български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия), който ще се проведе от 9 до 14 декември.

Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в схемата на двойки жени и ще стартират срещу Напапакорн Тунгкасатан и Хатайтип Миджад (Тайланд).

На единично Стефани Стоева ще играе срещу Тидапрон Клебиесун (Тайланд).

Габриела Стоева и Евгени Панев са заявени на смесени двойки и първите им съперници ще бъдат номер 4 в схемата Ашит Сурия и Амрута Прамутеш (Индия).

Калояна Налбантова също ще участва в надпреварата и в първия кръг ще излезе срещу Ишика Джайсвал (САЩ).

Сестри Стоеви

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте уникални кадри с дрон на заседналия край Ахтопол танкер (Галерия, видео)