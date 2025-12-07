Владо Илиев с добро преследване и нови точки за световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият ни биатлонист Владимир Илиев направи и добро преследване на 12,5 км след 17-ото място в спринта.

На първа и последна стрелба 38-годишният състезател от Троян свали всички мишени, втора го лиши от по-предно класиране заради 3 пропуска, а при трета направи 1. Така с общо 4 грешки той се нареди 26-и и взе още 13 точки за генералното класиране, в което заема същата позиция с общо 37.

Антон Синапов стартира последен след 4 отказа и завърши на същото 56-о място. Той не свали 5 мишени.

По традиция завършващите последни в състезанията се посрещат бурни аплодисменти и така Синапов имаше възможност да премина финиша под аплодисментите на шведските фенове, както и на такива от други страни.

Французинът Кентен Фийон Майе спечели преследването след 2 пропуска, тръгвайки и от трета позиция.