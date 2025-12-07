ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Влади Зографски продължи фурора си с 6-о място във Висла

3132
Владимир Зографски Снимка: Ройтерс

Невероятното представяне на Владимир Зографски от началото на този сезон в ски скоковете продължава с пълна сила.

Във втория старт от голямата шанца във Висла българинът отново влезе след първите 10 в класирането (има 4-о в Рука за рекорд на България и 9-о във Фалун), като записа шесто място. В събота той бе 11-и.

Зографски е единственият скачач от държава, която няма функционираща шанца.

Влади записа два стабилни скока от 130 и 129,5 метра. Победител и м двата дни стана Домен Превц от Словения.

Фурорът на Зографски накара вече да се говори кога българинът ще запише и първия си подиум. Влади е 11-и за световната купа.

Победител и във втория старт във Висла стана Домен Превц от Словения.

