Веласкес пак смени почти целия състав, но този път “Левски” би

Хулио Веласкес още след загубата от “Славия” с 0:2 подкрепи решението си да ротира състава на “Левски” със статистика за 9-те мача с масови промени - 7 победи, реми и въпросното столично дерби.

Испанецът бе категоричен, че ще продължи да работи така. Във Варна той пусна състав с 9-има нови футболисти спрямо “Славия” (само вратарят Светослав Вуцов и защитникът Кристиан Макун запазиха местата си) и “сините” биха с 3:1 закъсалия и финансово, и спортно “Спартак”.

Така Веласкес отговори на критиците: Говорете каквото си искате, аз решавам по какъв начин ще водя “Левски”. Той така или иначе след 0:2 от “Славия” се обърна към журналистите с: Добре, щом искате - грешно треньорско решение. Иначе казано - изричам го, щом искатe да го чуете, но, естествено, че не мисля така.

Бразилците Евертон Бала (21, 45+2-дузпа) и Майкон (51) се разписаха срещу “Спартак”. За варненци точен бе внукът на старши треньора Гьоко Хаджиевски - Георг Стояновски (88).

С успеха във Варна “Левски” си гарантира, че ще зимува поне с 5 точки аванс на върха в Първа лига пред втория във временното класиране ЦСКА 1948.

Тимът от Бистрица е на 8 точки от “сините” преди утрешния си домакински двубой срещу последния в подреждането “Добруджа”.