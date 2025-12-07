Новият шампион във Формула 1: Не мислех, че ще плача, но го направих

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият шампион във Формула 1 Ландо Норис направи емоционално изказване след края на последното състезание за сезон 2025.

В Абу Даби британецът завърши на трето място и си осигури първа титла в най-авторитетната автомобилна надпревара.

"Чувствам се невероятно. Сега вече знам поне малко какво е било чувството при Макс Верстапен (нидерландецът спечели титлата предишните 4 г.). Поздравявам Оскар (Пиастри) и Макс, те бяха двамата ми най-големи съперници през цялата година.

Беше удоволствие и голяма чест да си оспорвам първото място с тях. Научих много и от двамата. Не съм плакал известно време. Не мислех, че ще плача, но го направих", заяви 26-годишният пилот на "Макларън" веднага след края на състезанието за Голямата награда на Абу Даби.