Играч от Висшата лига арестуван заради участие в побой

Футболист от отбор от Висшата лига на Англия, чиято самоличност не бе официално оповестена, е бил арестуван в централен Лондон по подозрение в нападение, участие в сбиване и нарушаване на обществения ред.

От полицията съобщиха, че инцидентът е станал в ранните часове на събота в района на Уест Енд. Медии на Острова твърдят, че става дума за десния бранител на "Кристал Палас" - колумбиеца Даниел Муньос, предава БТА.

29-годишният играч е задържан по две обвинения в нападение и едно в участие в сбиване. Пострадалият е откаран в болница с наранявания.

Футболистът е освободен под гаранция, докато разследването продължава. По правни причини името му не може да бъде оповестено.