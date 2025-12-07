Веласкес натърти: Аз и моят щаб избираме състава на "Левски"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е изключително щастлив от победата над „Спартак" (Варна) и похвали своите футболисти за влагането и бързото връщане на топката, когато я загубят.

„Изиграхме много умно мача още от началото. Играчите се вложиха отлично в този мач. Трудно играехме с топката продължително време и това се дължеше на тежкия терен. Останахме верни на нашия модел, добре разбирахме пространствата и проявихме търпение до първия гол. Оттук-нататък добре се ориентирахме в мача. Много ни помогна това, че падна втори и трети гол и отборът остана фокусиран до последната минута. Това се изискваше от нас в днешната среща. Показахме изключително отношение в моментите, когато губехме топката, за да си я връщаме бързо. Като цяло доминирахме в целия мач и съм много доволен от това, което показаха моите футболисти", започна Веласкес.

„Анализирахме „Спартак" и като отбор, и като индивидуалности. Определено смятам, че имат добри футболисти по крилата, които могат на контраатака да ти създадат големи проблеми. Най-добрия начин да неутрализираш този тип футболисти е да ги накараш да се защитават. Това, което се опитахме да направим ние е да се играе мачът повече в тяхната половина", продължи испанският специалист.

„Имаме един цял състав от 22-ма полеви играчи и трима вратари. Оттук-насетне аз и моят щаб избират тези, които ще вземат участие в мача. Всички имат невероятно отношение, тренират добре. Няма резерви в нашия състав", обяви Веласкес по повод лавината от коменари за ротациите след загубата с 0:2 от "Славия" в предния кръг.

Тогава испанецът направи 8 промени, а днес във Варнар те бяха 9.