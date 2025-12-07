Евертон Бала: Целият отбор вярва в решенията на Веласкес

Вкаралия 2 гола за победата на "Левски" с 3:1 над "Спартак" бразилец Евертон Бала коментира двубоя във Варна:

„В този тип мачове показваме, че сме наистина голям отбор, защото когато не можеш да демонстрираш качества, трябва да покажеш характер. Показахме освен добра игра с топката, че сме готови да се сбием, да се борим, да играем здраво. Това е още един голям мач за целия отбор и аз съм много щастлив.

Моето мнение е, че всички играчи са готови да вземат участие в мача. Оттам насетне решението е на треньора, каквото той е решил, значи е най-доброто. Тренираме добре и даваме всичко от себе си. Никой не е искал да загубим от "Славия", но се случва. Аз имам увереност както в целия отбор, така и в треньорските решения."