Мъри Стоилов с първа домакинска загуба в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" записа първа домакинска загуба в първенството на Турция.

В среща от 15-ия кръг тимът на Мъри отстъпи с 1:2 в Измир срещу "Трабзон".

Албанецът Ернест Мучи бе точен за гостите (46, 76).

Малко след второто попадение съотборникът му Вагнер Пина получи червен картон.

В 85-ата мин нигериецът Антъни Денис вкара почетно за домакините.

Дълбоко в добавеното време и "Гьозтепе" остана с 10 души след втори втори жълт на Ралдни.

Момчетата на Стоилов продължават да са 4-и в класирането с 26 т. "Трабзон" е втори с 8 повече.

Преди 4 дни "Гьозтепе" отпадна от турнира за купата на Турция след 0:1 от третодивизионния "Бейоглу Йени Чаршъ".