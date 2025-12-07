Гьоко Хаджиевски: Играем със скалъпен отбор

Старши треньорът на "Спартак" (Вн) Гьоко Хаджиевски коментира загуба с 1:3 от "Левски" във Варна:

"За няма нас късмет от началото на шампионата, ние от първите четири кръга и от първата, и от втората врътка срещаме ЦСКА и Левски. Може би в първото завъртане ЦСКА не беше толкова силен, но не беше в криза във втория кръг. Това е една силна мотивация. Сега ЦСКА дойде в много добра форма срещу нас. "Левски" е лидер във шампионата.

Да играеш със скалъпен отбор, отбор с много дебютанти, срещу толкова силни отбори...сами виждате разликата. Но сега аз съм щастлив, че и в такива тежки условия, ние нещо правим. Имахме добър сезон до средата на първенството. Казах го много пъти – имаме малко футболисти и умората си каза своето. За нас е добре, че сезонът свърши сега, трябва със сигурност да имаме по-голям избор от играчи в пролетния дял. Трябва да има нови попълнения с по-добри и по-опитни футболисти."