Кирил Десподов с 23 минути при победа на ПАОК в битката за Солун

ПАОК постигна победа с 3:1 над Арис в градското дерби на Солун от 13-тия кръг на гръцкия шампионат.

Капитанът на България Кирил Десподов влезе като резерва в 67-ата мин, когато крайният резултат вече бе оформен.

Тайсон даде аванс на ПАОК в 28-ата минута. В 45-ата минута Арис изравни чрез Фредрик Йенсен, но в добавеното време на тази първа част Йоргос Якумакис се разписа от дузпа и изведе „черно белите" отново напред.

Три минути след почивката Якумакис отново бе точен и подпечата победата с 3:1.

ПАОК е втори с в класирането с 2 т. по-малко от лидера "Олимпиакос"