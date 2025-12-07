След 17 г. “Макларън” взе титлата при пилотите във Формула 1

След 17 години “Макларън” отново има шампион при пилотите във Формула 1. През 2008 година Луис Хамилтън триумфира зад волана на болид на английския тим, а сега го направи Ландо Норис.

Последното състезание в Абу Даби не донесе никаква интрига. Ландо спокойно си завърши на трето място след Макс Верстапен и съоборника си Оскар Пиастри. Това му бе достатъчно да запази само 2 точки от преднината си и така да прекрати серията от шампионски триумфи на Верстапен.

Единственият по-тежък момент за цялото състезание бе, когато Ландо бе зад втория пилот на “Ред Бул” Юки Цунода след смяната на гумите и той направи всичко възможно да помогне на съотборника си Верстапен, като изтика британеца извън трасето. Стюардите наказаха само японеца, а дори зачетоха излизането от пистата на Норис за правилно в този момент.

Така плейбоят на Формула 1 се нареди до сънародниците си Луис Хамилтън (7 титли), Джеки Стюърт (3), Джим Кларк (2), Греъм Хил (2), Дженсън Бътън, Майк Хауторн, Деймън Хил, Джеймс Хънт, Найджъл Менсъл и Джон Съртийс. Това бе 21-ата титла за британец, като немските пилоти до момента имат само 12.

“Макларън” пък е вече само на два триумфа от “Ферари”, за да се изравни на първо място по титли на свои пилоти. Норис взе 13-ата, а италианците все още водят с 15.

Норис реално спечели титлата и заради отборните заповеди на “Макларън”, като всички твърдят, че е бил предпочетен по маркетингови причини. Все пак британски отбор с британски шампион продава доста повече.

Всички обаче очакват следващия сезон във Формула 1, когато ще бъдат променени правилата тотално и се очакват невероятни размествания при всички екипи.

С най-голямо нетърпение се очаква дали Ейдриън Нюи ще успее да преобрази “Астън Мартин”, след като напусна “Ред Бул” след успехите му. Той вече е шеф на екипа и доста време работи по болида за новия сезон въпреки напредналата си възраст.

Очаква се догодина да е и последният сезон за Фернандо Алонсо във Формула 1, след като испанецът потроши всички рекорди в серията по брой състезания.

