Българка е №1 в стрелбата след I кръг на световната купа по биатлон

Лора Христова Снимка: facebook.com/lora.hristova.5811/

След I кръг на световната купа по биатлон, който се проведе в Йостерсунд (Шв), българка е №1 по точност на стрелбата.

В 2 щафети (дамска и смесена), индивидуален старт, спринт и преследване Лора Христова е произвела общо 70 изстрела, като е свалила 68 мишени. Това прави 97% успеваемост.

Втора с 95% (73/69) е французойката Камил Бене, а трета се нарежда германката Ванеса Фойгт с 93% (60/56).

7-ото място заема Валентина Димитрова с 90% (61/55).

При мъжете също с 97% начело в класацията е новата норвежка сензация Йохан-Улав Ботън.

