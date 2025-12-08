Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарският носител на големия кристален глобус Марко Одермат спечели и гигантския слалом от световната купа в ските, който се проведе в американския курорт Бийвър Крийк.

Там той триумфира и в скускането. Одермат с 0.23 секунди италианеца Алекс Винацер и с 0.34 секунди норвежеца Хенрик Кристоферсен.

За Одермат победата е под номер 49 в световната купа, като той остава и начело в генералното класиране. Швейцарецът има 445 точки. Втори е австриецът Винсент Крихмайер с 227, а трети с 218 точки е Кристоферсен.