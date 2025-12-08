"Ливърпул" без Салах в Шампионската лига

Мохамед Салах няма да бъде в разширения състав на "Ливърпул" за мача с "Интер" в Шампионската лига, който ще се играе във вторник, твърди радио "Монте Карло". Треньорът Арне Слот ще направи този избор две дни, след като националът на Египет се оплака, че е бил на резервната скамейка на мача с "Лийдс" (3:3).

Салах продължи договора си в "Ливърпул" през миналото лято след продължителна сага, при която не се знаеше дали ще остане при "червените". Нападателят не започна и в мачовете срещу "Съндърланд' и "Уест Хем", но не чувства, че той е проблемът за кризата, в която се намира отборът.

"Мисля, че е очевидно, че някой иска да ме накара да поема цялата отговорност. Много обещания ми бяха дадени през лятото, а сега съм на пейката. Така че не мога да кажа, че изпълниха обещанията си. Много пъти казах, че съм в добри отношения с мениджъра и изведнъж вече нямаме никакви отношения. Не знам защо, но ми се струва, че някой не ме иска в клуба. Това е неприемливо за мен. Не разбирам защо това ми се случва, не разбирам", коментира египтянинът след равенството с "Лийдс".

Салах е легенда за "Ливърпул", като играе за отбора от 2017, но прави труден сезон, като има пет гола и три асистенции в 19 срещи. "Направил съм много за този клуб. Всичко, което искам, е уважение. Няма нужда да се боря всеки ден за мястото си, защото съм го заслужил. Това е футболът, така е.

Мохамед Салах, който ще замине за Купата на африканските нации на 16 декември след мача с Брайтън, вижда бъдещето си като много несигурно. "Обадих се на майка ми в петък. Вие, журналистите, не знаехте дали аз ще бъда титуляр, но аз го знаех. Казах й да дойде на мача с Брайтън. Не знам дали ще играе, но поне да се възползвам. В главата ми трябва да се възползвам от този двубой, защото не знам какво ще се случи. Ще бъда на "Анфилд" да кажа довиждане на феновете, защото ще замина за Африка. Не знам какво ще се случи, като замина", каза още Мохамед Салах.