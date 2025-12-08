Братя Николови се събират в Италия

Две явления в българския волейбол - братята Александър и Симеон Николови, ще заиграят заедно в Италия. Това прогнозира полският анализатор Якуб Белчажак. Според него Мони ще премине в италианския "Лубе Чивитанова" през следващата година и ще стане съотборник на по-големия си брат Александър Николов.

В момента разпределителят Николов, който е световен вицешампион с България, носи екипа на руския "Локомотив" (Новосибирск) под ръководството на българския треньор Пламен Константинов и се представя на високо ниво.

"Симеон Николов ще бъде играч на "Лубе" през следващия сезон", написа популярният специалист Белчажак в социалните мрежи.

19-годишният плеймейкър има договор с "Локомотив" за един сезон с опция за продължаване с още два. Отборът от Новосибирск е на второ място в класирането в местния шампионат.

Александър Николов носи екипа на Чивитанова от 2022 година.