"Арсенал" влиза в битка с "Реал" за подписа на турски национал от "Ювентус"

"Арсенал" е готов да се изправи срещу "Реал" в трансферната надпревара за Кенан Йълдъз през януари, след като турският национал бави подновяването на договора си с "Ювентус".

Преговорите на „бианконерите" с нападателя са в застой, защото Йълдъз иска значително увеличение на заплатата в новия си договор, което е далеч от бюджета на италианския клуб.

Според Calciomercato, мениджърите на Кенан Йълдъз сега искат увеличение в диапазона от 5-6 милиона евро, което отразява нарастващия му профил и пазарна стойност. Ръководството на "Ювентус" обаче смята подобни цифри за твърде високи.

20-годишният Йълдъз започна новия сезон с три асистенции и гол в първите си три мача в серия А, но след това преживя внезапен спад във формата си и до момента има пет гола и пет асистенции в 18 мача във всички турнири. Турският национал обаче се разписа във вратата на "Наполи" в неделя вечерта.

Кенан Йълдъз подписа дългосрочен договор през август 2024-а, който е валиден до 2029 година, но клубът иска да го поднови, след като други европейски грандове проявиха интерес към играча. Настоящият договор на Йълдъз му носи около 1,5 милиона евро годишно - сума, която е малка в сравнение с 12-те милиона евро на Душан Влахович и е далеч под заплатите на елитните млади таланти в Европа.