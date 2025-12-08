Още проблеми за "Реал" (М)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитникът на "Реал" (Мадрид) Едер Милитао е с контузия след домакинската загуба с 0:2 срещу "Селта Виго".

27-годишният футболист напусна срещата от Ла Лига в 24-ата минута и беше заменен от Антонио Рюдигер, който също наскоро се възстанови от травма след близо тримесечно отсъствие. От "Реал" потвърдиха, че бразилецът е бил диагностициран с разкъсване на задния бедрен мускул на левия крак.

Милитао пропусна голяма част от последните два сезона заради последователни скъсвания на предни кръстни връзки на коляното, като е взел участие в едва 47 мача за изминалите три кампании.

Освен него за "Реал" отсъстват още централният защитник Давид Алаба, както и крайните бранители Дани Карвахал, Трент Алекзандър-Арнолд и Ферлан Менди. Алваро Карерас, Фран Гарсия и Ендрик пък са наказани след червените картони, и ще отсъстват от следващия двубой от първенството.

След поражението „белите" се намират на втората позиция в Ла Лига и изостана на 4 точки зад лидера и голям съперник "Барселона".

Следващият мач на тима е сблъсък от Шампионската лига срещу английския "Манчестър Сити" в сряда. "Реал" се намира на 5-ото място в най-силния клубен турнир на Стария континент с 12 точки, на 3 зад настоящия водач в класирането "Арсенал".