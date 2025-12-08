Луис Суарес се разделя с Меси и Маями

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

38-годишният нападател на "Интер Маями" Луис Суарес няма намерение да подновява договора си с клуба, съобщава TyC Sports.

Футболистът обмисля завръщане в уругвайския "Насионал", клуба, където се разви като футболист и игра за кратко, през 2022 г.

След като загуби мястото си в титулярния състав при треньора Хавиер Масчерано, не се очаква нападателят да поднови договора си, който изтича в края на годината.

Луис Суарес се присъедини към "Интер Маями" през 2024 г. През този сезон таранът е изиграл 32 мача за клуба в шампионата на MLS, като е отбелязал 10 гола и е направил 10 асистенции.