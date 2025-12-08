За $ 31 млн. "Интер Маями" шампион с Меси, с над 400 млн. "Ал Насър" на Роналдо пълно капо

Професионалната лига на САЩ и Канада (МЛС) за първи път в историята си има световни шампиони, които са и нейни първенци. Това стана, след като “Интер Маями” с Лионел Меси и Родриго де Пол взе първа титла в историята си след 3:1 над “Ванкувър Уайткепс”. Меси не се разписа, но 2 асистенции. И най-вече успя да триумфира над един от най-големите си противници - германеца Томас Мюлер.

Веднага заваляха вечните сравнения между Меси и другата мегазвезда на футбола през този век - Кристиано Роналдо.

Изчислено бе, че “Интер Маями” е инвестирал 31 милиона долара за първото място, докато в “Ал Насър”, където е португалецът, са потрошили над 400 милиона, но нямат нищо, след като бе привлечен Кристиано.

Така Лионел Меси вече има 48 трофея в кариерата си, като с екипа на американския си отбор, който е собственост на Дейвид Бекъм, вече има 4.

Сега големият въпрос е дали Меси няма да премине под наем в европейски отбор за следващите месеци, защото новото първенство в САЩ започва чак през март. А идеята му е да участва и на световното първенство.

По принцип това е правилото “Дейвид Бекъм”, което бе въведено заради собственика на “Интер Маями”, когато премина в “Лос Анджелис Галакси”. През паузата той отиваше под наем в Европа, за да не губи форма за националния отбор. Така през 2009 и 2010 година риташе няколко месеца за италианския “Милан”.

Реално Бекъм е и първият, който става шампион на Мейджър Лийг Сокър и като играч, и като собственик на отбор. Клаузата, че може да направи собствен отбор, бе залегнала в договора му с лигата, за да премине в “Галакси”.

Аржентина се падна в доста лесна група на световното и е заедно с Алжир, Австрия и дебютанта Йордания. С такива съперници Меси със сигурност може да си позволи и малко по-дълга почивка.

