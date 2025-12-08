ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитски клуб е готов да плати 100 милиона евро за английски национал

Мейсън Грийнууд. СНИМКА: Instagram/masongreenwood

Нападателят на "Олимпик Марсилия" Мейсън Грийнууд е привлякъл интереса от саудитския клуб "Неом", съобщава Footmercato.

"Неом" е отправил оферта от сериозните 100 милиона евро съм френския тим. Саудитският клуб е впечатлен от постоянството на Грийнууд в ситуации на високо напрежение и го смята за идеален кандидат да води атаката. 

Настоящият договор на юношата на "Манчестър Юнайтед" с отбора от Марсилия е до юни 2029 г.

Този сезон английският национал е изиграл 19 мача за клуба във всички състезания, отбелязвайки 11 гола и има четири асистенции. Според Transfermarkt, трансферната му стойност е 40 милиона евро.

