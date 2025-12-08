Започна гласуването за най-добър млад спортист на България през 2025-а

Гласуването в анкетата за най-добър млад спортист на България за 2025 година на специазирания сайт за детско-юношески спорт viasport.bg вече започна.

В 14-ото издание на допитването спортните журналисти от цялата страна избират десетка на млади таланти с успехи през изминалата година, като условието е те да са на възраст до 19 години.

Гласуването ще продължи до 18 декември, а церемонията по награждаване ще се проведе на 10 януари 2026 година от 11,00 часа в театралната зала на частно училище „Свети Георги" в София.

Сред номинираните тази година са волейболистът Симеон Николов – сребърен медалист с националния тим на България от световното първенство за мъже, с огромен принос за отличието като основен разпределител на отбора, тенисистът Иван Иванов – шампион на сингъл при юношите от „Уимбълдън" и откритото първенство на САЩ, полуфиналист на „Ролан Гарос", автомобилният състезател Никола Цолов – вицешампион във Формула 3, с ценен принос за първата титла при конструкторите на "Кампос Рейсинг" в историята и още много други талантливи български спортисти.