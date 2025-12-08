ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С обрат от 0:2 в Торино "Милан" се върна върха в И...

ЦСКА 1948 се издъни с 0:0 срещу последния "Добруджа" и остана на 7 т. от лидера "Левски"

На таблото в Бистрица от ЦСКА 1948 изказаха подкрепа към борещите си тежки болести Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев. Снимка: Startphoto.bg

Вторият в класирането на Първа лига ЦСКА 1948 допусна домакинска издънка срещу последния "Добруджа" в последния си мач за годината.

Нулевото реми в Бистрица означава, че тимът на треньора Иван Стоянов ще зимува на 7 точки от лидера "Левски".

ЦСКА обаче може и да не е втори, тъй като третият "Лудогорец" има 2 мача по-малко, а изостава с 4 точки.

"Добруджа" продължава да заема последното място в таблицата с 12 т.

Иначе гостите от Добрич заслужиха 0:0 в Бистрица, а при малко късмет можеше да си тръгнат с победата. Това бе поредното доказателство, че всъщност разликата в класите между т.нар. водещи отбори у нас и тези от долните етажи при определени обстоятелства може да е минимална.

На таблото в Бистрица от ЦСКА 1948 изказаха подкрепа към борещите си тежки болести Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев.

