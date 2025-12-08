ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мбапе ще играе със счупен пръст на лявата ръка срещу "Сити"

Килиан Мбапе Снимка: Ройтерс

Голмайсторът на "Реал" Килиан Мбапе си е счупил пръст на лявата ръка по време на загубата с 0:2 от "Селта" Виго в 15-ия кръг на испанското първенство.

Нападателят е получил контузията в края на първото полувреме след сблъсък със защитника Оскар Мингеза. Мбапе продължи да играе, след като лекарите го превързаха.

26-годишният французин ще играе и срещу "Манчестър Сити" в Шампионската лига. Мачът ще се проведе в сряда в Мадрид от 22 ч.

Мбапе има през този сезон 25 гола и 4 асистенции във всички турнири за "Реал".

