Треньорът на ЦСКА 1948: Имаме облик, ще се борим за първото място

Иван Стоянов Снимка: Startphoto.bg

Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов съжали за пропуснатата победа срещу "Добруджа", но увери, че отборът му ще продължи да се бори за първото място в класирането. Неговият тим завърши 0:0 с "Добруджа" и по този начин не успя да намали изоставането си от лидера "Левски". Отборът, играещ в Бистрица, е на 7 точки от "сините"

„Доста са причините за това равенство. Не може всеки мач да ни се получава. Първото полувреме отстъпвахме в агресията. Имахме положение на Диало, което, ако бяхме вкарали, "Добруджа" щеше да изостане с 3-4 гола. Есенният полусезон е изключително успешен за нас. Миналата година се борихме да не изпаднем, а сега имаме друг облик и се борим за първото място. Апетитът идва с яденето. Търсим двама-трима футболисти, но не искам сега да издавам на кои позиции.

Не се чувствам един от най-добрите български треньори, тепърва се уча. Благодаря за подкрепата на ръководството", коментира Иван Стоянов.

Иван Стоянов

