Треньорът на ЦСКА 1948: Имаме облик, ще се борим за първото място

Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов съжали за пропуснатата победа срещу "Добруджа", но увери, че отборът му ще продължи да се бори за първото място в класирането. Неговият тим завърши 0:0 с "Добруджа" и по този начин не успя да намали изоставането си от лидера "Левски". Отборът, играещ в Бистрица, е на 7 точки от "сините"

„Доста са причините за това равенство. Не може всеки мач да ни се получава. Първото полувреме отстъпвахме в агресията. Имахме положение на Диало, което, ако бяхме вкарали, "Добруджа" щеше да изостане с 3-4 гола. Есенният полусезон е изключително успешен за нас. Миналата година се борихме да не изпаднем, а сега имаме друг облик и се борим за първото място. Апетитът идва с яденето. Търсим двама-трима футболисти, но не искам сега да издавам на кои позиции.

Не се чувствам един от най-добрите български треньори, тепърва се уча. Благодаря за подкрепата на ръководството", коментира Иван Стоянов.