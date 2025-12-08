ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С обрат от 0:2 в Торино "Милан" се върна върха в И...

Румен Радев се срещна с Карлос Насар

Президентът на България Румен Радев прие олимпийския, световния и европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

"Спечелените титли от българските атлети като Карлос Насар носят световно признание за страната ни и обединяват цялата нация. От изключително значение е, че техните постижения стимулират хиляди млади хора да се стремят към победа в името на България. Истинският триумф и в спорта, и в живота, изисква достойно отношение, много труд, посветеност, себеотрицание и воля. За мен беше удоволствие да разговаряме за предизвикателствата, успехите и перспективите пред българския спорт с големия човек и спортист Карлос Насар", допълва още държавният глава.

