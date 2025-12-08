Медалистите от световното по таекуондо се прибраха в България

Националният отбор по таекуондо се завърна от Световното първенство за младежи до 21г., което се проведе в Найроби, Нигерия. Българските представители спечелиха сребърен медал за Станислав Митков и бронзов за Християн Георгиев, както и пето място за Ерика Карабелева. В генералното класиране България се нареди на 7-мо място, като изпревари отбори като САЩ, Испания, Мексико и много други, които имат доста сериозни традиции в таекуондо. България получи знамето на Световната федерация по таекуондо, тъй като следващото световно първенство през 2027г. ще се проведе в Самоков.

"Участие взеха най-качествените състезатели от цял свят и фактически, това са тези, които ще се състезават на Олимпийските игри през 2028. Средната възраст на медалистите от последните две олимпиади е 22-23г. Много от олимпийските медалисти, които играха сега отпаднаха още в първите си срещи, което показва, колко силно е било първенството. Ние сме усетили вече вкуса на победата и ще направим така, че това да бъде само една интродукция към големите успехи, които предстоят. И най-важното нещо е, че вече никой не говори за България като страна, в която се раждат от време на време таланти, а като страна, в която има школа. Страна, в която наистина се случва нещо, защото в стрелбата, казвам го заради президентката на БОК, там като групираш изстрелите в една точка е по-важно, отколкото една десетка и много малко други точки", сподели Слави Бинев пред журналистите на аерогарата."

"Благодаря за посрещането, емоцията е уникална, чувството е неповторимо и всичко е прекрасно. Можех без проблем да взема златен медал, малко не ми достигна. Състезанието бе изключително трудно, а аз за първи път играя толкова много рундове. Домакинството на България за следващото световно със сигурност ме мотивира и смятам, че през 2027г. ще има повече златни медали", каза сребърният медалист от световното първенство Станислав Митков.

"Благодаря на всички, които дойдоха да ни посрещнат. Наистина една много силна година за мен, след 5-то място от световното първенство за мъже и жени, сега вече и медал от световното за младежи до 21г. Със сигурност можеше да взема и златен медал, на полуфинала вторият рунд беше нула на нула, и съдиите решиха, че моят съперник трябва да вземе мача. През другата година целта ми е медал от европейското за мъже и се надявам аз да съм първият медалист спечелил медал за България от такъв турнир. За съжаления няма да мога да взема участие в световното след две години в България, тъй като ще съм над годините за участие, но се надявам това състезание да покаже, че сме една от силните страни в таекуондото, спечелвайки много медали", бе мнението на бронзовия медалист Християн Георгиев.