82-годишен консултант може да напусне "Ред Бул"

Състезателният консултант на „Ред Бул", Хелмут Марко, не изключва възможността да напусне австрийския отбор. „Няма съмнения относно бъдещето ми. Просто ще го обсъдя с екипа и след това ще реша какво да правя. Това е сложен набор от различни неща. Трябва да го обмисля и след това ще видим какво ме очаква", цитира думите на Марко The Race.

"Ред Бул" спечели 450 точки през сезон 2025, завършвайки трети в шампионата на конструкторите. Пилотът Макс Верстапен завърши втори при пилотите с 421 точки, докато Юки Цунода (33 точки) завърши 17-ти.

82-годишният Марко е консултант в „Ред Бул" от 2005 г.