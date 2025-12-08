Голям шеф награди Никола Цолов за второто място във Формула 3

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Цолов получи купата си за второто място в генералното класиране във Формула 3.

В церемонията в Абу Даби участва и Стефано Доменикали - президент и изпълнителен директор на Формула 1.

Българският пилот на “Кампос рейсинг” е рекордьор по победи във Формула 3 и завърши сезона като №1 по подиуми - общо 6. След него с по 5 останаха шампионът Рафаел Камара (Бр), Мартиниус Стеншорн (Нор) и Мари Боя (Исп) - също от “Кампос”.

От сряда Цолов ще участва в тестовете във Формула 2 на пистата “Яс Марина” в Абу Даби.

