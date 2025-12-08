"Славия" спря и "Лудогорец", помогна на "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След като в миналия кръг “Славия” спря устрема на “Левски” към титлата, сега най-старият столичен клуб препъна и серийния шампион “Лудогорец” в борбата за първото място. Воденият от Ратко Достанич тим измъкна 1:1 в Разград.

Равенството бе първа грешка стъпка за новия треньор на 14-кратните първенци у нас Пер-Матиас Хьогмо, откакто пое хегемона. В предишните мачове под ръководството на норвежеца “Лудогорец” записваше само победи.

Още в 29-ата секунда Исак Соле откри за гостите от София. “Лудогорец” изравни резултата в 64-ата минута. Станич центрира отляво на главата на Ивайло Чочев, а полузащитникът матира Нтумба за 1:1. Попадението бе под номер 11 за национала в Първа лига.

С точката “Лудогорец” събра 34 точки и изостава на 10 от лидера “Левски”. Шампионите на България в последните 14 г. са на третото място.

Разградчани обаче са с мач по-малко, като имат отложен мач с “Берое”, който ще се изиграе на 19 декември.

“Славия” пък затвърди добрата си серия и няма загуба, откакто Достанич пое тима през октомври. Отборът от “Овча купел” се намира на 7-ото място в родния елит с 28 точки.