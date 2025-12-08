Бившият капитан на "Лудогорец" Пьотровски с първи гол в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият капитан на "Лудогорец" Якуб Пьотровски отбеляза първия си гол в Италия, но той се оказа почетен за "Удинезе".

В Удине домакините паднаха с 1:2 от "Дженоа" в мач от 14-ия кръг на серия "А".

Руслан Малиновски откри резултата за гостите от Генуа в 34-ата минута от дузпа.

В 65-ата минута Модесто асистира на Пьоровски, който с плътен удар изравни.

Полският национален халф остана на терена до 86-ата минута, когато отстъпи мястото си на Ловричич.

Дженоа стигна до победата в 83-ата минута чрез Нортън-Къфи. Англичанинът бе най-съобразителен при меле в наказателното поле на домакините.

"Удинезе" е 11-и в класирането с 18 т.