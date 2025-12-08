България с шанс за още 2 олимпийски квоти в сноуборда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България има реални шансове за още две олимпийски квоти в сноуборда за олимпиадата.

След края на първия кръг от световната купа според ранглистата на ФИС наши са първа и четвърта резерва в списъка. Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови към момента са твърдо сред най-добрите, които заминават за игрите.

След преизчислението на квотите, които са максимум 4 за държава, се отваря шанс и за още двама при мъжете.

В Китай, където в Милин се проведе първият кръг от световната купа, Малена завърши трета и девета в стартовете при жените, като за втори път се качи на подиума в събота.

Янков, който стартира юбилеен 20-и сезон сред най-добрите в света, пък записа 13-о и 14-о място на трасето, което за първи път бе включено в стартовете.