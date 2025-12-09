ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Готови сме да спрем огъня срещу енергийн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21878309 www.24chasa.bg

Катарците от ПСЖ купуват клуб в Белгия

1824
Ал Хелаифи и Леонардо

Катарските собственици на "Пари Сен Жермен" ще закупят белгийския клуб "Ойпен", съобщи тв канала "Скай Спортс".

Компанията Qatar Sports Investments (QSi), чийто ръководител е президентът на парижани Насер Ал-Хелаифи, е постигнала споразумение за закупуването на "Ойпен", който заема седмата позиция в класирането на второто ниво на белгийския футбол.

Ойпен е малък град с около 18 хиляди души население и се намира на няколко километра от германската и недерландската граница, и Лиеж.

Това доближава QSi до целите, които включват достигане до модел на притежание на много отбори в различни страни, по подобие на собствениците на "Манчестър Сити" от City Football Group, който контролират мрежа от футболни тимове в целия свят.

Очаква се QSi да засили управлението на "Ойпен" и да разшири търговските операции на клуба, като същевременно подобри развитието на юношеската школа.

Ал Хелаифи и Леонардо
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото