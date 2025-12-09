Катарците от ПСЖ купуват клуб в Белгия

Катарските собственици на "Пари Сен Жермен" ще закупят белгийския клуб "Ойпен", съобщи тв канала "Скай Спортс".
Компанията Qatar Sports Investments (QSi), чийто ръководител е президентът на парижани Насер Ал-Хелаифи, е постигнала споразумение за закупуването на "Ойпен", който заема седмата позиция в класирането на второто ниво на белгийския футбол.
Ойпен е малък град с около 18 хиляди души население и се намира на няколко километра от германската и недерландската граница, и Лиеж.
Това доближава QSi до целите, които включват достигане до модел на притежание на много отбори в различни страни, по подобие на собствениците на "Манчестър Сити" от City Football Group, който контролират мрежа от футболни тимове в целия свят.
Очаква се QSi да засили управлението на "Ойпен" и да разшири търговските операции на клуба, като същевременно подобри развитието на юношеската школа.