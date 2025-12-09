Катарците от ПСЖ купуват клуб в Белгия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катарските собственици на "Пари Сен Жермен" ще закупят белгийския клуб "Ойпен", съобщи тв канала "Скай Спортс".

Компанията Qatar Sports Investments (QSi), чийто ръководител е президентът на парижани Насер Ал-Хелаифи, е постигнала споразумение за закупуването на "Ойпен", който заема седмата позиция в класирането на второто ниво на белгийския футбол.

Ойпен е малък град с около 18 хиляди души население и се намира на няколко километра от германската и недерландската граница, и Лиеж.

Това доближава QSi до целите, които включват достигане до модел на притежание на много отбори в различни страни, по подобие на собствениците на "Манчестър Сити" от City Football Group, който контролират мрежа от футболни тимове в целия свят.

Очаква се QSi да засили управлението на "Ойпен" и да разшири търговските операции на клуба, като същевременно подобри развитието на юношеската школа.