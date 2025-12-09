Пламен Андреев срещу "Виляреал" за кралската купа в Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отборът на "Расинг Сантандер", на чиято врата пази младежкият национал Пламен Андреев, ще приеме третия в класирането на Ла Лига "Виляреал" в мач от 1/16-финалите на купата на Испания.

Бившият вратар на "Левски" пази във всички мачове досега за националното отличие на иберийската страна.

Отборите на "Барселона" и "Реал" (Мадрид) се паднаха срещу нискоразредни съперници за кралската купа.

Двата гранда на испанския футбол се включват в турнира от този етап, като ще направят това с гостувания. Каталунците, които взеха трофея през миналия сезон, ще гостуват на третодивизионния "Гуадалахара".

"Талавера де ла Рейна" - друг отбор от третото ниво на испанския футбол, ще приеме "Реал" (Мадрид).