Съдбата на Алонсо в “Реал” е предрешена, уволняват го най-късно следващата седмица

Съдбата на Шаби Алонсо като треньор на “Реал” (Мадрид) е предрешена! И тя е, че испанецът ще бъде уволнен. В навечерието на срещата от Шампионската лига срещу “Манчестър Сити” се появиха информации, че именно двубоят с английския тим ще реши съдбата на Алонсо на “Бернабеу”. Това обаче изобщо не е така и дори при успех дошлият през това лято наставник ще бъде освободен. Очаква се треньорът да бъде махнат най-късно през следващата седмица. А причината за това не са само колебливите резултати в последните седмици за “кралския” клуб. Алонсо тотално е изпуснал съблекалнята на колоса от Мадрид. И повечето играчи са настроени срещу него, а сред тях са и тарторите в отбора. Именно заради разногласията президентът на клуба Флорентино Перес е взел решението да бъде жертван треньорът в името на играчите.

Самият Алонсо много добре осъзнава ситуацията, въпреки че на традиционната си пресконференция пред мегасблъсъка със “Сити” увери, че има пълна подкрепа от ръководените от него футболисти и вярва в тях.

“Ние сме отбор, всички сме обединени. Когато си треньор на “Реал” (Мадрид), трябва да си готов за подобни ситуации. За добро или за лошо, във футбола нещата се променят много бързо. Познавам много добре отбора. Нужно е да си адаптираш и да учиш. Има добри дни и такива, които не са добри. Но се опитваме да се справим с всяка ситуация”, каза Алонсо на въпрос дали двубоят със “Сити” е последният му като наставник на “белия балет”.

До последно под въпрос за срещата с водения от Пеп Гуардиола тим ще е човекът във форма в “Реал” - Килиан Мбапе. Френският ас има мускулен проблем и пропусна последната тренировка на тима. Отделно от това Мбапе е с шинирана ръка, след като счупи пръста си през уикенда.

В момента в “Реал” нямат готов вариант кой да поеме на секундата 15-кратния носител на Шампионската лига. Обичайните заподозрени Юрген Клоп и Зинедин Зидан към момента не планират да се завърнат към треньорството.

Затова мадридчани първоначално ще прибегнат до временен наставник, докато намерят подходящ кандидат, който да поеме отбора след махането на Алонсо.

Единият от вариантите за подобен наставник на клуба е бившият играч Алваро Арбелоа. В момента той е треньор на дубъла “Кастия”. Другото име, което е готово да поеме на пожар “Реал”, е аржентинецът Сантяго Солари, който е футболен директор.

