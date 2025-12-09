Салах няма да играе повече за “Ливърпул”, намериха му заместник

Превърналият се в легенда за феновете на “Ливърпул” Мохамед Салах най-вероятно е изиграл последния си мач за “червените”.

Ръководството на мърсисайдци вече е взело решение да се раздели с голмайстора си от последните няколко сезона. Причината - Салах остро разкритикува мениджъра Арне Слот и неговия подход. Интерес към 33-годишния футболист има от редица арабски тимове. В последните 2 години името на Салах бе свързано с редица отбори от Близкия изток, но до трансфер така и не се стигна. Сега обаче положението е различно и през януари играчът на “Ливърпул” ще заиграе в едно първенство с Кристиано Роналдо.

Египетският национал не попадна в групата за снощния мач на тима си срещу “Интер” в Шампионската лига. Вместо да тренира със съотборниците си, нападателят сподели кадри как се поти във фитнеса. Следващият мач на “Ливърпул” е през уикенда, а очакванията са, че Слот отново няма да разчита на Салах. След това пък футболистът заминава за родината си, за да помогне на Египет за купата на африканските нации. Така най-вероятно Мохамед няма да може да се сбогува както му се иска с феновете на тима, провъзгласили го за бог в последните години най-вече заради важните голове и титли, с които помогна на тима.

В “Ливърпул” дори са намерили и заместник на Салах. Става дума за Ян Диоманде от РБ (Лайпциг).

