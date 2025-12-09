ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наказаха Херо за 3 мача, Кокала с 5000 лева глоба

Димитър Димитров-Херо

Със спиране на треньорски права за 3 мача и глоба от 3000 лева бе наказан от дисциплинарната комисия на БФС старши треньорът на "Ботев" (Пловдив) Димитър Димитров-Херо заради невъздържана реакция към съдиите след края на срещата с "Локо", завършила 3:2 за домакините в столицата. Победният им гол падна в 90-ата мин.

Спортно-техническият директор на втородивизионния "Локомотив" (Горна Оряховицa) Емил Велев-Кокала пък ще трябва да плати 5000 лева за обиди към длъжностни лица при домакинската загуба с 0:1 от "Дунав".

Двамата ще могат да обжалват санкциите пред апелативната комисия.

