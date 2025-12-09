ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защитник на "Барса" с депресия търси помощ в Йерусалим

СНИМКА: РОЙТЕРС

Централният защитник на "Барселона" Роналд Араухо организира пътуване до Йерусалим, за да посети светите за християните места и да потърси духовна помощ за емоционалните си терзания, съобщи Мундо Депортиво.

Както беше съобщено по-рано, уругвайският играч е поискал от клуба почивка, за да се възстанови, след като изпадна в депресия след мача от Шампионската лига срещу "Челси", където той получи червен картон в 44-ата минута и каталунците загубиха с 0:3.

Този сезон защитникът е участвал в 15 мача във всички турнири, отбелязвайки два гола. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2031 г.

СНИМКА: РОЙТЕРС

