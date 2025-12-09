ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Готови сме да спрем огъня срещу енергийн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21879543 www.24chasa.bg

Най-близкият човек на Верстапен аут от “Ред Бул”

2060
д-р Хелмут Марко СНИМКА: РОЙТЕРС

Вече е официално: съветникът и един от най-влиятелните в “Ред Бул” д-р Хелмут Марко ще напусне отбора в края на годината и ще се пенсионира, въпреки че има договор за още един сезон. Бившият австрийски пилот е с тима от 20 години - от самото му влизане във Формула 1.

82-годишният Марко е най-близкият човек на четирикратния световен шампион Макс Верстапен, но в отбора се надяват раздялата да не се отрази на нидерландеца.

Отстраняването на д-р Хелмут бе цел на големия шеф в “Ред Бул” (фирмата) Оливер Минцлаф. Повод за новите атаки бяха обвиненията на Марко, че Кими Антонели (“Мерцедес”) е помогнал на бъдещия шампион Ландо Норис в Катар. Това доведе до смъртни заплахи за младия италианец.

д-р Хелмут Марко СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото