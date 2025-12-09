Най-близкият човек на Верстапен аут от “Ред Бул”

Вече е официално: съветникът и един от най-влиятелните в “Ред Бул” д-р Хелмут Марко ще напусне отбора в края на годината и ще се пенсионира, въпреки че има договор за още един сезон. Бившият австрийски пилот е с тима от 20 години - от самото му влизане във Формула 1.

82-годишният Марко е най-близкият човек на четирикратния световен шампион Макс Верстапен, но в отбора се надяват раздялата да не се отрази на нидерландеца.

Отстраняването на д-р Хелмут бе цел на големия шеф в “Ред Бул” (фирмата) Оливер Минцлаф. Повод за новите атаки бяха обвиненията на Марко, че Кими Антонели (“Мерцедес”) е помогнал на бъдещия шампион Ландо Норис в Катар. Това доведе до смъртни заплахи за младия италианец.

